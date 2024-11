Ο Μοχάμεντ Σαλάχ ανέβηκε στην 8η θέση των σκόρερ στην ιστορία της Premier League

O Μοχάμεντ Σαλάχ δεν σταματάει να «σπάει» ρεκόρ, με τον Αιγύπτιο επιθετικό της Λίβερπουλ να ανεβαίνει στην 8η θέση των σκόρερ της Premier League, έχοντας σημειώσει 164 στο πρωτάθλημα.

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ θα θυμάται για καιρό τη νίκη της Λίβερπουλ απέναντι στην Μπράιτον, καθώς ο επιθετικός των «ρεντς» με το γκολ που σημείωσε ενάντια στους «πελαργούς» έφτασε τα 164 στην Premier League και πλέον βρίσκεται στην 8η θέση του πίνακα των σκόρερ.

Ο Αιγύπτιος πέρασε στην σχετική λίστα ένα άλλο θρύλο του κλαμπ, τον Ρόμπι Φάουλερ και πλέον … κυνηγάει τον Τιερί Ανρί που έχει 175 γκολ.

With his 164th goal, Mohamed Salah moves up to eighth on the all-time Premier League scoring charts 🇪🇬 #LIVBRI pic.twitter.com/szMlcRnEYI