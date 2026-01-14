Αθλητικά

Ο Μπακασέτας εκτέλεσε δυο πέναλτι στο Παναθηναϊκός – Άρης, έκανε το 3-0 και πέτυχε το πρώτο του χατ-τρικ στο «τριφύλλι»

Έφτασε τα 7 φετινά σε όλες τις διοργανώσεις
Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να φτάσει τα τρία τέρματα στον προημιτελικό με τον Άρη, για το Κύπελλο Ελλάδας betsson, με τον Τάσο Μπακασέτα να πετυχαίνει ισάριθμα γκολ στην αναμέτρηση, σημειώνοντας το πρώτο του χατ-τρικ στους πράσινους, έχοντας ανοίξει το σκορ στο 16′ με δυνατό σουτ.

Στο 52′ του Παναθηναϊκός – Άρης ο διαιτητής Ευαγγέλου έδωσε πέναλτι υπέρ των “πρασίνων’ για μαρκάρισμα του Ρόουζ στον Σφιντέρσκι (τον αγκάλιασε και τον έριξε στον αγωνιστικό χώρο) και ο Τάσος Μπακασέτας ανέλαβε να το εκτελέσει.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού ήταν εύστοχος, έκανε το 2-0 αλλά λίγο μετά του δόθηκε και νέα ευκαιρία να σκοράρει από τη… βούλα. Ο διαιτητής Ευαγγέλου πήγε να τσεκάρει μια φάση με πρωταγωνιστές τους Ρόουζ και Τουμπά, είδε τον παίκτη του Άρη να κάνει πέναλτι στον αμυντικό των “πρασίνων” και έδωσε την παράβαση.

Ο Τάσος Μπακασέτας έστησε και πάλι την μπάλα στο σημείο του πέναλτι και στο 65′ έκανε το 3-0, φτάνοντας τα 7 φετινά τέρματα σε όλες τις διοργανώσεις.

