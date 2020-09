Ο ατζέντης του Γκάρεθ Μπέιλ, Τζόναθαν Μπαρνέτ, ξεσπάθωσε εναντίον όσων κριτικάρουν αυστηρά τον Ουαλό σούπερ σταρ, υποστηρίζοντας ότι όσα έχει πετύχει αξίζουν περισσότερο σεβασμό.

Ο Μπέιλ άφησε τη Ρεάλ Μαδρίτης για να επιστρέψει στην αγαπημένη του Τότεναμ, έχοντας κατακτήσει μεταξύ άλλων, τέσσερα Champions League, σκοράροντας σε δύο από τους τελικούς της “Βασίλισσας”. Οι Μαδριλένοι δεν τον εκτίμησαν όμως στην πραγματικότητα ποτέ, με τους οπαδούς να τον χαρακτηρίζουν μάλιστα αδιάφορο και να τον αποδοκιμάζουν αρκετά συχνά.

«Είναι πιθανότατα ο πιο επιτυχημένος Βρετανός ποδοσφαιριστής. Θα έπρεπε να φιλούν το πάτωμα στο οποίο περπάτησε, στη Ρεάλ. Δεν του έδωσαν ποτέ τον σεβασμό που άξιζε και που αξίζει για όσα κατάφερε εκεί», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Μπαρνέτ.

