Η… έμπνευση που είχε ένας φίλος της Λιντς πέρασε -αρχικά- απαρατήρητη από τους υπεύθυνους της ομάδας. Η εικόνα του Μπιν Λάντεν “βρέθηκε” στις εξέδρες του γηπέδου της ομάδας και έγινε αργά αντιληπτή.

Μια φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στο Twitter εμφάνισε την… γκέλα που υπέπεσε η Λιντς. Όπως έγινα γνωστό, η αγγλική ομάδα χρειάστηκε να αφαιρέσει ένα χαρτόνι που είχε τυπωμένη την φωτογραφία του πρώην ηγέτη της Αλ Κάιντα, Οσάμα Μπιν Λάντεν από τις εξέδρες του Elland Road.

Θυμίζουμε ότι λόγω της απαγόρευσης παρουσίας θεατών στις εξέδρες, ως μέτρο για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού, πολλοί αγγλικοί σύλλογοι δίνουν την ευκαιρία στους οπαδούς τους να στείλουν φωτογραφίες τους, για να τις βάλουν στις θέσεις τους στην εξέδρα.

Το BBC ανέφερε, ότι η Λιντς ανακοίνωσε πως θα «διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν πλέον προσβλητικές εικόνες» στις εξέδρες στο παιχνίδι του Σαββάτου εναντίον της Φούλαμ. Μένει να δούμε αν θα βρεθεί και το άτομο που έστειλε τη συγκεκριμένη φωτογραφία.

Αυτή δεν είναι η πρώτη… περίεργη εικόνα που είδαμε αυτές τις μέρες σε εξέδρα. Τα αυστραλιανά ΜΜΕ ανέφεραν νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ότι μια φωτογραφία του Βρετανού serial killer, Χάρολντ Σίπμαν, εντοπίστηκε στις εξέδρες ενός παιχνιδιού της National Rugby League μεταξύ των Penrith Panthers και των Newcastle Knights.

Someone’s paid £25 to have Osama bin Laden as a crowdie at Elland Road. Can’t cope 😭😭 #lufc pic.twitter.com/KpphMtTQfh