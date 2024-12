Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς έγραψε ιστορία στο Ατλάντα Χοκς – Λος Άντζελες Λέικερς

Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους Ευρωπαίους στο NBA και στο Ατλάντα Χοκς – Λος Άντζελες Λέικερς έγραψε ιστορία στα τρίποντα.

Οι Ατλάντα Χοκς πήραν σπουδαία νίκη κόντρα στους Λος Άντζελες Λέικερς, με τον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς να έχει 20 πόντους με 4/9 τρίποντα και να φθάνει τα 100 συνεχόμενα παιχνίδι με τουλάχιστον ένα εύστοχο σουτ τριών πόντων στο NBA.

Έγινε έτσι, μόλις ο τέταρτος παίκτης στην ιστορία του NBA, που φθάνει σε αυτό το επίτευγμα, αναδεικνύοντας τον εαυτό του ως έναν από τους καλύτερους σουτέρ της λίγκας.

Bogdan Bogdanović had himself a GAME vs. Lakers!



20 points (4-9 3PT)



He became just the 4th player in NBA history to hit at least on three-pointer in 100 straight games 🔥#TrueToAtlanta pic.twitter.com/cZabRy1Bms