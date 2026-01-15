Ο Μπρούνο Καμπόκλο ανακοινώθηκε από την Dubai BC

Η Dubai BC ήρθε σε συμφωνία με τον Μπρούνο Καμπόκλο, ο οποίος θα ενταχθεί στο ρόστερ της ομάδας με συμβόλαιο έως το τέλος της σεζόν. Ο 30χρονος Βραζιλιάνος σέντερ έχει ήδη ενσωματωθεί στην ομάδα των ΗΑΕ.

Ο Μπρούνο Καμπόκλο αναμένεται να ενισχύσει τη γραμμή των ψηλών της ομάδας Dubai BC, πλαισιώνοντας τους Μφιόντου Καμπενγκέλε και Κενάν Καμένιας, προσθέτοντας ύψος, εμπειρία και σωματική παρουσία στο «ζωγραφιστό».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά την απουσία του από την έναρξη της σεζόν λόγω τραυματισμού στη μέση, ο Βραζιλιάνος ψηλός δηλώνει πλέον έτοιμος να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

Ο Καμπόκλο έχει αγωνιστεί σε 27 αναμετρήσεις Euroleague, όλες τη σεζόν 2023/24 με την Παρτιζάν, όπου είχε κατά μέσο όρο 9,4 πόντους, 4 ριμπάουντ και PIR 10,5 σε 19 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.

Παράλληλα, απέκτησε εμπειρία στο EuroCup με την Ουλμ (11 συμμετοχές), ενώ τη σεζόν 2022-23 συμπεριλήφθηκε στη δεύτερη καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης (All-EuroCup Second Team).

Την περσινή αγωνιστική περίοδο (2024-25), ο Καμπόκλο κατέκτησε το EuroCup με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, καταγράφοντας 23 συμμετοχές και 7,4 πόντους και 3,7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 17 λεπτά ανά αγώνα.