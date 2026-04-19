Ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις έκανε νέο ταξίδι «αστραπή» στη Σαντορίνη

Για λίγες μόνο ώρες βρέθηκε στη Σαντορίνη ο Αμερικανός φόργουορντ του Παναθηναϊκού
Ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις συνηθίζει να εκμεταλλεύεται κάθε ρεπό για να ταξιδεύει σε ολόκληρο τον κόσμο και το ίδιο κάνει και το διάστημα που βρίσκεται στον Παναθηναϊκό, με τελευταίο του προορισμό τη Σαντορίνη.

Μετά το ταξίδι “αστραπή” στην Ινδία, ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις προτίμησε κάτι πιο κοντινό και επισκέφθηκε το γραφικό νησί της Σαντορίνης, δείχνοντας ενθουσιασμένος με τη θέα στην καλντέρα.

Ο Αμερικανός φόργουορντ του Παναθηναϊκού ανέβασε πλήθος φωτογραφιών από τη Σαντορίνη και έδειξε να διασκεδάζει, λίγο πριν επιστρέψει στις προπονήσεις της ομάδας του, ενόψει του αγώνα με τη Μονακό στη Euroleague.

Ο Ντέιβις δεν αναμένεται να μείνει για πολύ πάντως στη Σαντορίνι, αφού την Τρίτη ο Παναθηναϊκός δίνει νοκ άουτ ματς με τη Μονακό στα play in της Euroleague.

