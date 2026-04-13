Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έκανε ταξίδι εξπρές 19 ωρών στην Ινδία για να δει το Ταζ Μαχάλ

Ο Αμερικανός παίκτης του Παναθηναϊκού εκμεταλλεύτηκε το διήμερο του Πάσχα για ένα ταξίδι ζωής
Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις αποφάσισε να κάνει ένα δύσκολο ταξίδι στην Ινδία στο διήμερο του Πάσχα, πριν το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Εφές Αναντολού (17/04/26, 21:15) για να δει από κοντά το Ταζ Μαχάλ.

Σε ένα από τα stories που ανέβασε ο Χέιζ-Ντέιβις στο instagram, έγραψε χαρακτηριστικά «ήταν ένα εξπρές ταξίδι περίπου 19 ωρών για να δω το Ταζ Μαχάλ. Άξιζε, αλλά δεν θα το πρότεινα με το πρόγραμμα που έχω».

Ο Αμερικανός φόργουορντ του Παναθηναϊκού έχει ήδη επιστρέψει στην Αθήνα και συμμετείχε κανονικά στην προπόνηση των πρασίνων, παρά το κουραστικό ταξίδι.

Εικόνες του Χέιζ-Ντέιβις από το Ταζ Μαχάλ
Το «τριφύλλι» θα παλέψει για την πρόκριση στα πλέι οφ τις επόμενες μέρες με το πιο πιθανό σενάριο είναι να χρειαστεί να συμμετέχει στα πλέι ιν της Euroleague.

