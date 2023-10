Ο Νεϊμάρ τραυματίστηκε στο γόνατο στο παιχνίδι της Βραζιλίας με την Ουρουγουάη και αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με δάκρυα στα μάτια.

Ο Νεϊμάρ στάθηκε άτυχος στο παιχνίδι της Βραζιλίας με την Ουρουγουάη για τα προκριματικά του Μουντιάλ. Ο ποδοσφαιριστής της Αλ Χιλάλ χτύπησε στο γόνατό του έπειτα από ένα δυνατό μαρκάρισμα που δέχτηκε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Ο Βραζιλιάνος σταρ ζήτησε κατευθείαν αλλαγή και αποχώρησε κλαίγοντας πάνω στο φορείο.

Ο Νεϊμάρ θα επιστρέψει στη Βραζιλία για να υποβληθεί σε εξετάσεις, με τις οποίες θα διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος της ζημιάς που υπέστη. Ελπίδα όλων είναι να μην έχουν επηρεαστεί οι σύνδεσμοι.

Neymar Jr leaves the pitch crying after new injury tonight vs Uruguay! 🇧🇷



It looks like serious injury again for Ney as he was going off on stretcher… with hands on his face. pic.twitter.com/G1qsqRrePm