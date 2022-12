Ο Νεϊμάρ δεν μπόρεσε να οδηγήσει τη Βραζιλία στην κατάκτηση του Μουντιάλ και σκέφτεται να κάνει ένα μικρό διάλειμμα από τις υποχρεώσεις της σελεσάο.

Σύμφωνα με την Equipe, ο αποκλεισμός της Βραζιλίας στα προημιτελικά του Μουντιάλ πίκρανε πολύ τον Νεϊμάρ σε σημείο που σκέφτεται να κάνει ένα μικρό διάλλειμα από την εθνική ομάδα και να επιστρέψει στη συνέχεια για τους σημαντικούς αγώνες.

Αρκετοί θεωρούσαν ότι ο Νεϊμάρ θα εγκατέλειπε τη Βραζιλία μετά την ήττα από την Κροατία, ωστόσο ο ίδιος κατέστησε σαφές ότι θα συνεχίσει να ενισχύει τη Σελεσάο.

🚨 Neymar is set to take a break for a few months from the Brazilian national team, to then make his comeback for the important fixtures. 🇧🇷



(Source: @lequipe) pic.twitter.com/TDEO8hjNUz