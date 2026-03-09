Ο Νεϊμάρ στην προεπιλογή του Αντσελότι για τα φιλικά της Βραζιλίας με Γαλλία και Κροατία

Το όνομα του Νεϊμάρ περιλαμβάνεται στην προεπιλογή του Κάρλο Αντσελότι για τους φιλικούς αγώνες της εθνικής Βραζιλίας στη Βοστώνη, εναντίον της Γαλλίας (26 Μαρτίου) και της Κροατίας (1 Απριλίου), σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει η “O’ Globo” και άλλα διεθνή Μέσα.

Ο Νεϊμάρ φαίνεται πως βρίσκεται στην εκτεταμένη αποστολή του Κάρλο Αντσελότι, γεγονός που αποτελεί ένα.. πρώτη βήμα, στην προσπάθεια που κάνει να βρεθεί με την εθνική Βραζιλία στο Μουντιάλ 2026.

Μένει ακόμα να δούμε εάν ο Νεϊμάρ βρίσκεται στην απαραίτητη φυσική κατάσταση για να πάρει χρόνο συμμετοχής στα συγκεκριμένα φιλικά της Βραζιλίας και έπειτα στο Μουντιάλ του 2026.

Η Βραζιλία όμως έχει πολλές ποιοτικές λύσεις στα πλάγια, με τους Βινίσιους Τζούνιορ, Ροντρίγκο και Ραφίνια να είναι πλέον τρεις από τους κορυφαίους εξτρέμ στον κόσμο, ενώ ο 34χρονος Νεϊμάρ προέρχεται από αρκετούς και σημαντικούς τραυματισμούς.

Αυτός είναι ένας τελευταίος σημαντικός στόχος για τον Βραζιλιάνο, ο οποίος έχει ήδη αναφέρει την πιθανότητα να αποσυρθεί στο τέλος της χρονιάς.

Ο 34χρονος κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών της “σελεσάο” (79 γκολ σε 128 συμμετοχές) δεν έχει φορέσει τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας από τις 18 Οκτωβρίου 2023 (ήττα με 2-0 εναντίον της Ουρουγουάης), όταν υπέστη ρήξη χιαστού συνδέσμου.

Ο Κάρλο Αντσελότι θα ανακοινώσει την τελική του αποστολή τη Δευτέρα 16 Μαρτίου. Πριν από αυτό, θα ταξιδέψει στο Μιρασόλ τα ξημερώματα της Τετάρτης (11.03.2026), για να παρακολουθήσει τον παίκτη εν δράσει, κατά τη διάρκεια ενός αγώνα πρωταθλήματος της Σάντος.