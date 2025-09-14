Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ο Νεκτάριος Τριάντης πέτυχε γκολ από το κέντρο του γηπέδου, στο ντεμπούτο του στο MLS

Ονειρικό ντεμπούτο για τον 22χρονο αμυντικό με την Μινεσότα Γιουνάιτεντ, έχοντας γκολάρα και ασίστ
Ο Νεκτάριος Τριάντης
Ο Νεκτάριος Τριάντης

Ο Νεκτάριος Τριάντης πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τη Μινεσότα Γιουνάιτεντ, έχοντας σημαντικό ρόλο -με γκολ και ασίστ- στην εκτός έδρας νίκη της ομάδας επί της Σαν Ντιέγκο στο «Snapdragon Stadium», για το MLS.

Ο 22χρονος αμυντικός χαφ – που πρόσφατα επέλεξε να εκπροσωπήσει την εθνική μας ομάδα- πέτυχε ένα τρομερό γκολ, από το κέντρο του γηπέδου και μοίρασε ασίστ, οδηγώντας τη Μινεσότα σε σπουδαίο «διπλό» (3-1) στο MLS.

Ο Νεκτάριος Τριάντης πέρασε στο ματς ως αλλαγή στο 63’. Λίγα λεπτά μετά (77’) έστρωσε την μπάλα στον Κάρλος Χάρβεϊ, με τον ποδοσφαιριστή από το Παναμά να διπλασιάζει τα τέρματα των φιλοξενούμενων.

Ο Έλληνας μέσος φύλαξε το… καλύτερο για το τέλος. Στις καθυστερήσεις σημείωσε το γκολ της βραδιάς με σουτ από το κέντρο του γηπέδου, αιφνιδιάζοντας τον τερματοφύλακα Σι Τζέι ντος Σάντος.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Golazo America (@golazoamerica)

Με αυτή τη νίκη, η Μινεσότα έφτασε τους 54 βαθμούς, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ συγκομιδής (53 το 2019), και παρέμεινε δεύτερη στη Δύση, πίσω μόνο από τη Σαν Ντιέγκο και τη Φιλαδέλφεια Γιούνιον.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo