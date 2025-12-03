Ο Νεοκλής Αβδάλας έλαμψε στη νίκη του Βιρτζίνια Τεκ στο NCAA

Ο Νεοκλής Αβδάλας συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο NCAA με τις εμφανίσεις του. Στην τελευταία νίκη του Βιρτζίνια Τεκ επί των Σάουθ Καρολάινα με 86-83 είχε 13 πόντους, με 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Το triple double ήταν κοντά για τον Αβδάλα, που έχει τραβήξει τα βλέμματα πάνω του στο NCAA. Έχει κατά μέσο όρο 13.8 πόντους, 3.3 ριμπάουντ και 4.6 ασίστ στο κολεγιακό πρωτάθλημα και ήδη ακούγονται σενάρια που τον φέρνουν στις πρώτες 15 θέσεις του Draft του 2026.

Αυτό αποδεικνύει ότι ο Έλληνας γκαρντ έχει ήδη κερδίσει με την απόφασή του να περάσει τον Ατλαντικό, μιας και οι εμπειρίες που θα πάρει θα είναι πολύ χρήσιμες για το μεγάλο βήμα στην καριέρα του.

Άλλωστε, η δουλειά του κολεγίου πάνω του ήταν εμφανής και από τους πρώτους δύο μήνες που ήταν εκεί με την τεράστια αλλαγή στο σώμα του και τα μυϊκά κιλά που έχει βάλει.