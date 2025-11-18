Ο Νεοκλής Αβδάλας στο Νο12 των προβλέψεων του ESPN για το NBA Draft του 2026

Ο Νεοκλής Αβδάλας ξεχωρίζει με τις εμφανίζεις που έχει κάνει με το πανεπιστήμιο Βιρτζίνια Τεκ στο NCAA και έχει καταφέρει να τραβήξει πάνω του τους… προβολείς, με το ESPN να τον βάζει ψηλά στις προτιμήσεις του!

Σε τέσσερα παιχνίδια έως τώρα στη σεζόν στο NCAA, ο Νεοκλής Αβδάλας αριθμεί 16,3 πόντους, 3,5 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 1,3 μπλοκ κατά μέσο όρο σε 4 παιχνίδια, οδηγώντας το Βιρτζίνια Τεκ σε ισάριθμες νίκες! Το ESPN, το κορυφαίο αθλητικό Μέσο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, δημοσίευσε τις πρώτες προβλέψεις του για το Draft του 2026, τοποθετώντας τον Έλληνα άσο στις πρώτες θέσεις!

Συγκεκριμένα, το όνομα του Νεοκλή Αβδάλα βρίσκεται στη 12η θέση, με τους ανθρώπους του ESPN να κάνουν ειδική αναφορά στα ηγετικά του προσόντα και στον εξαιρετικό χειρισμό της μπάλας, τονίζοντας πως εφόσον συνεχίσει να σουτάρει σταθερά καλά πίσω από την γραμμή του τριπόντου, αλλά και να φτιάξει το παιχνίδι του μακριά από την μπάλα, τότε, είναι δεδομένο πως θα ανέβει ακόμη περισσότερο στα draft mock!

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη λίστα, το υψηλότερο Draft pick Έλληνα παίκτη στο ΝΒΑ ήταν ο Γιώργος Παπαγιάννης, όταν επιλέχθηκε στο Νο.13 το 2016 από τους Φοίνιξ Σανς, προτού γίνει ανταλλαγή στους Σακραμέντο Κινγκς!