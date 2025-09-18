Αθλητικά

Ο Νικ Καλάθης δεν βρίσκεται στα πλάνα του Βασίλη Σπανούλη για τη Μονακό

Ρεπορτάζ στη Γαλλία φέρνει τον Νικ Καλάθη στην έξοδο από τη Μονακό
Σπανούλης και Καλάθης σε αγώνα της Μονακό
Σπανούλης και Καλάθης σε αγώνα της Μονακό / ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Ο Νικ Καλάθης ταλαιπωρήθηκε την περασμένη σεζόν από τραυματισμούς και δεν κατάφερε να βοηθήσει τη Μονακό, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να εμφανίζεται να μην τον υπολογίζει για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Παρότι έχει συμβόλαιο με τη Μονακό, ο Βασίλης Σπανούλης φέρεται να έχει εκτός πλάνων τον άλλοτε συμπαίκτη του στην Εθνική Ελλάδας, με το BeBasket.fr να υποστηρίζει ότι τόσο ο Νικ Καλάθης όσο και ο Ντονάτας Μοτεγιούνας θα αποχωρήσει από την ομάδα.

Οι Μονεγάσκοι έχουν άλλωστε πια, ένα πολύ γεμάτο ρόστερ στα γκαρντ, με τους Μάικ Τζέιμς, Ματ Στραζέλ, Έλι Οκόμπο, Ντάβιντ Μισινό και Νέμανια Νέντοβιτς, με αποτέλεσμα ο 26χρονος Καλάθης να βρίσκεται στην… πόρτα της εξόδου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo