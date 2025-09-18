Ο Νικ Καλάθης δεν βρίσκεται στα πλάνα του Βασίλη Σπανούλη για τη Μονακό

Ο Νικ Καλάθης ταλαιπωρήθηκε την περασμένη σεζόν από τραυματισμούς και δεν κατάφερε να βοηθήσει τη Μονακό, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να εμφανίζεται να μην τον υπολογίζει για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Παρότι έχει συμβόλαιο με τη Μονακό, ο Βασίλης Σπανούλης φέρεται να έχει εκτός πλάνων τον άλλοτε συμπαίκτη του στην Εθνική Ελλάδας, με το BeBasket.fr να υποστηρίζει ότι τόσο ο Νικ Καλάθης όσο και ο Ντονάτας Μοτεγιούνας θα αποχωρήσει από την ομάδα.

Οι Μονεγάσκοι έχουν άλλωστε πια, ένα πολύ γεμάτο ρόστερ στα γκαρντ, με τους Μάικ Τζέιμς, Ματ Στραζέλ, Έλι Οκόμπο, Ντάβιντ Μισινό και Νέμανια Νέντοβιτς, με αποτέλεσμα ο 26χρονος Καλάθης να βρίσκεται στην… πόρτα της εξόδου.