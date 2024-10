Ο Νίκολα Γιόκιτς έκοβε τα νύχια του στον πάγκο σε αγώνα των Νάγκετς

Ο Νίκολα Γιόκιτς είναι ένας από τους πιο χαλαρούς μπασκετμπολιστές του κόσμου.

Στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι των Νάγκετς με τους Τίμπεργουλβς για την preseason του NBA, ο Νίκολα Γιόκιτς δεν είχε ιδιαίτερη όρεξη για μπάσκετ.

Ο εκ των κορυφαίων παικτών του κόσμου «συνελήφθη» να περιποιείται τα νύχια του στον πάγκο της ομάδας στη διάρκεια της αναμέτρησης με το γνωστό χαλαρό στιλάκι του…

Can someone get Nikola Jokic a nail clipper? He’s been messing with his hands all night. pic.twitter.com/Qh66NWkdyz