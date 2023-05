Το συμβόλαιο του Νίκολα Μιλουτίνοφ ολοκληρώθηκε με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας και ο Σέρβος σέντερ ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, έχοντας το… μυαλό του στον Ολυμπιακό.

Η Βίρτους Μπολόνια φέρεται να είναι η ομάδα που να “κυνηγάει” με μεγάλη διάθεση τον Νίκολα Μιλουτίνοφ και σύμφωνα με το «Sportando» του έκανε μία πολύ καλή πρόταση.

Ωστόσο, από τη μεριά του 28χρονου Σέρβου σέντερ φαίνεται πως ξεκαθαρίζεται ότι τη δεδομένη στιγμή περιμένει τον Ολυμπιακό (αγωνίστηκε στους “ερυθρόλευκους” την πενταετία 2015-20).

Όπως αναφέρουν οι Ιταλοί, ο Μιλοθυτίνοφ θα πάρει την τελική απόφασή του μετά την ολοκλήρωση των τελικών της Basket League.

Τη φετινή σεζόν με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, ο Μιλουτίνοφ μέτρησε 40 ματς στη VTB League, έχοντας κατά μέσο όρο 14,7 πόντους, 8,5 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ.

