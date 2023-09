Ο Νόβακ Τζόκοβιτς “διέλυσε” τον Ντανίλ Μεντβέντεφ στον τελικό του US Open και κατέκτησε το 24ο Γκραν Σλαμ του, τιμώντας στην απονομή του τροπαίου, τον Κόμπι Μπράιαντ.

Μετά το τέλος του τελικού στο US Open, ο Τζόκοβιτς φόρεσε μία μπλούζα με τον Κόμπι Μπράιαντ και το νούμερο 24, το οποίο φορούσε στο μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του, ο “Black Mamba”.

Η μπλούζα έγραφε επίσης «Mamba Forever» για τον αείμνηστο παίκτη του μπάσκετ, με τον Τζόκοβιτς να εξηγεί στη συνέχεια ότι θεώρησε το 24 συμβολικό. Τόνισε επιπλέον, ότι ο Μπράιαντ ήταν κοντινός του φίλος και μάλιστα οι δυο τους μιλούσαν πολύ την περίοδο που αντιμετώπιζε τραυματισμούς και έψαχνε τρόπο να επιστρέψει στην κορυφή του παγκόσμιου τένις. Δήλωσε δε συντετριμμένος από το θάνατο του άλλοτε σούπερ σταρ των Λέικερς και της κόρης του, πριν μερικά χρόνια.

Novak hits 24 and pays tribute to the late Kobe Bryant 💙 pic.twitter.com/rDXVUvYe1Z

Novak shares the idea behind his tribute to Kobe 🗣 pic.twitter.com/aFd7xStqVx