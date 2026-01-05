Ο Νόβακ Τζόκοβιτς νοικιάζει την εντυπωσιακή του βίλα στη Σερβία, το ποσό που παίρνει για μια ημέρα διαμονής

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει πλέον κάνει την Αθήνα τη βάση του, κάτι που του δίνει την ευκαιρία να εκμεταλλευτεί τα ακίνητα που έχει στη Σερβία.

Η εντυπωσιακή βίλα του Νόβακ Τζόκοβιτς είναι χτισμένη δίπλα στη λίμνη Πάβλοβατς -κοντά στη Ρούμα- και πλέον… νοικιάζεται με το ανάλογο οικονομικό αντίτιμο. Μια κατοικία που απευθύνεται σε εύπορους επισκέπτες, καθώς το ημερήσιο κόστος της αγγίζει τις 15.000 ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μια κατοικία δίπλα στη λίμνη, με ανέσεις πεντάστερου resort, με μεγάλες ψηλοτάβανες σάλες που διαθέτουν επιβλητικούς πολυελαίους, ξύλινα πατώματα και προσεγμένη διακόσμηση.

Η κουζίνα είναι ευρύχωρη και -φυσικά- πλήρως εξοπλισμένη. Τα υπνοδωμάτια έχουν σχεδιαστεί ως μικρά καταφύγια ξεκούρασης, με έμφαση στη λεπτομέρεια και την άνεση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Luxury Listings (@luxury_listings)

Παράλληλα, διαθέτει εσωτερική και εξωτερική πισίνα, αλλά και χώρους χαλάρωσης. Παράλληλα, διαθέτει ένα πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, σάουνα, αλλά και αίθουσα παιχνιδιών με τραπέζι πινγκ πονγκ και μπιλιάρδο. Στον εξωτερικό χώρο, ξεχωρίζει το ιδιωτικό γήπεδο τένις, μια λεπτομέρεια που φέρει ξεκάθαρα την υπογραφή του ιδιοκτήτη.