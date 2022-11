Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ολοκλήρωσε αήττητος τη φάση των ομίλων του ATP Finals, ωστόσο ξόδεψε ενέργεια ενόψει των ημιτελικών, καθώς χρειάστηκε 3 ώρες και 11 λεπτά μέχρι να κάμψει την αντίσταση του Ντανίλ Μεντβέντεφ με 2-1 σετ.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, ωστόσο δεν είναι άτρωτος, με τον Σέρβο τενίστα να ετοιμάζεται για τη μάχη με τον Φριτζ στα ημιτελικά.

Από την πλευρά του, ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ έχασε δεύτερο σερί παιχνίδι, στο οποίο σέρβιρε για τη νίκη και αποκλείστηκε με ρεκόρ 0-3!

Μπορεί το παιχνίδι να ήταν αδιάφορο βαθμολογικά, μιας και ο Τζόκοβιτς ήταν σίγουρα πρώτος και ο Μεντβέντεφ δεδομένα τέταρτος, ωστόσο οι δύο τενίστες έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό.

Έπειτα από μία τεράστια μάχη, ο Σέρβος τενίστας πανηγύρισε τη νίκη με 6-3, 6-7 (5), 7-6 (2) και πλέον καλείται να ξεκουραστεί για λίγες ώρες, πριν μπει και πάλι στο κορτ το Σάββατο (19/1) για τον ημιτελικό με τον Φριτζ.

WHAT A MATCH! 🔥@DjokerNole defeats Daniil Medvedev 6-3 6-7 7-6 in 3 hours and 11 minutes at the #NittoATPFinals pic.twitter.com/Eh1tULFeoW