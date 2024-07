Ο Ντάριο Σάριτς και ο Ίβιτσα Ζούμπατς σε άγριο καβγά με θαμώνες νυχτερινού κέντρου στην παραλιακή

Σε άγριο καβγά ενεπλάκησαν ο Ντάριο Σάριτς και ο Ίβιτσα Ζούμπατς τα ξημερώματα της Δευτέρας (8/07/24) σε νυχτερινό κέντρο της παραλιακής στην Αθήνα, όταν οι δυο αθλητές ήρθαν στα χέρια με θαμώνες και ανθρώπους από την ασφάλεια του μαγαζιού.

Συγκεκριμένα οι δυο μπασκετμπολίστες της Κροατίας Ντάριο Σάριτς και ο Ίβιτσα Ζούμπατς μετά τον αγώνα της Εθνικής Κροατίας απέναντι στην Ελλάδα για το Προολυμπιακό του ΣΕΦ βρέθηκαν σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στην παραλιακή, ωστόσο η παρουσία τους μόνο ήρεμη δεν ήταν.

Και αυτό διότι όπως αποκαλύπτει το «TMZ» γύρω στις 05:30 για άγνωστο λόγο, οι δυο αθλητές πιάστηκαν στα χέρια με θαμώνες του μαγαζιού και χρειάστηκε η επέμβαση της ασφάλειας για να ηρεμίσουν τα πνεύματα.

Μάλιστα στο video που κυκλοφόρησε ο Σάριτς δέχεται ένα δυνατό χτύπημα από το οποίο σωριάζεται στο έδαφος, ενώ ο Ζούμπατς φαίνεται να έχει αίματα στα γόνατα.

Όπως είναι λογικό ο «άγριος» καυγάς δεν άργησε να γίνει γνωστός, με τους δυο αθλητές να γίνονται αρνητικοί πρωταγωνιστές λίγες ώρες μετά την ήττα της Κροατίας από την Ελλάδα στον τελικό για το Προολυμπιακό του ΣΕΦ.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι δεν έγινε σαφές τι πυροδότησε το επεισόδιο, καθώς όλα ξέσπασαν αρκετά γρήγορα, ενώ επισήμαναν την απουσία της αστυνομίας.

NBA players Ivica Zubac & Dario Saric were involved in a bar fight near Athens, Greece early this morning (around 5:30 AM local time) — following their game (Team Croatia) against Greece.

Much of the confrontation was caught on video.

At one point, another man seems to put Saric… pic.twitter.com/Y72trC76Mn