Με ένα ποστάρισμα του, ο θρύλος των Χοκς και του ΝΒΑ, Ντομινίκ Γουίλκινς, καταγγέλει πως δέχθηκε ρατσιστική συμπεριφορά και μάλιστα το περιστατικό έγινε σε εστιατόριο στην Ατλάντα!

Αποδέκτης ρατσιστικής αντιμετώπισης φέρεται να έγινε ο «θρύλος» του ΝΒΑ, Ντομινίκ Γουίλκινς, σε εστιατόριο της Ατλάντα.

Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, στον Ντομινίκ Γουίλκινς δεν επετράπη η είσοδος, με τον «human highlight» να υποστηρίζει -με ποστάρισμά του στο Twitter- πως υπήρχαν ρατσιστικά κίνητρα.

«Για πολλά χρονιά σε ολόκληρο τον κόσμο, έχω φάει σε μερικά από τα καλύτερα εστιατόρια του κόσμου, αλλά ποτέ δεν ένιωσα προκατάληψη ή απομακρύνθηκα λόγω του χρώματος του δέρματός μου, μέχρι σήμερα» αναφέρει χαρακτηριστικά ο παλαίμαχος άσος.

Θυμίζουμε ότι ο Ντομινίκ Γουίλκινς έφτιαξε το «τεράστιο» όνομα του στο ΝΒΑ, υπηρετώντας την ομάδα των Ατλάντα Χοκς (σ.σ. υπάρχει άγαλμα του έξω από το γήπεδο της ομάδας).

Με ανάρτηση του και χωρίς να αναφέρει το όνομα του Γουίλκινς, το συγκεκριμένο εστιατόριο τονίζει πως έχει αυστηρό κώδικα ντυσίματος.

Τα σχόλια όμως που υπάρχουν στη συγκεκριμένη ανάρτηση (κάλεσμα στους πελάτες του για… μποϊκοτάζ), δείχνουν πως η τοποθέτηση αυτή δεν έπεισε κανέναν.

In my many years in the world, I’ve eaten at some of the greatest restaurants in the world, but never have I felt prejudice or been turned away because of the color of my skin, until today in #atlanta In @LeBilboquetAtl #turnedawaybecauseimblack pic.twitter.com/vh7zuyxH0K