Ο Ντόντσιτς ζήτησε από τους Λέικερς να φέρουν τον Αντετοκούνμπο με ανταλλαγή

Στο «FOX News» εμπλέκουν τον Greek Freak με τους Λος Άντζελες Λέικερς
Ο Αντετοκούνμπο κόντρα στον Ντόντσιτς/ (AP Photo/Morry Gash)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει προκαλέσει σάλο στις ΗΠΑ και σενάρια για φυγή του από τους Μπακς αφου, σε μια κίνηση που αιφνιδίασε πολλούς, έσβησε από το instagram όλες τις φωτογραφίες του με τα “ελάφια”. Το νεότερο σενάριο εμπλέκει στη συζήτηση για το μέλλον του Greek Freak τον Λούκα Ντόνσιτς και τους Λέικερς.

Αυτή τη φορά, ο Λου Κανέλις από το «FOX News» ανέφερε ότι ο Λούκα Ντόντσιτς ζήτησε από την ομάδα του να δει αν μπορεί να φέρει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με ανταλλαγή από τους Μπακς.

Για να γίνει αυτό θα πρέπει να αδειάσει το ρόστερ των Λέικερς βέβαια, καθώς Λεμπρόν και Ντόντσιτς είναι αμετακίνητοι και πιθανότατα οι Μπακς θα επιθυμούν παίκτες με αξία και εμπειρία στο πρωτάθλημα, όπως και πολλά draft picks από το μέλλον.

Μένει να φανεί αν ευσταθεί το σενάριο του Αμερικανού δημοσιογράφου, με τους Σπερς να είναι και αυτοί στο κάδρο και φυσικά τους Νικς να παραμένουν το φαβορί, σε περίπτωση που ο Γιάννης ζητήσει ανταλλαγή από τους Μιλγουόκι Μπακς. 

