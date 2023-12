Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς ηττήθηκαν με 119-116 από τους Φοίνιξ Σανς, με τον Ντρέιμοντ Γκριν να αποβάλλεται για δεύτερο φετινό παιχνίδι στο NBA, μετά από μπουνιά που έριξε στον Γιουσούφ Νούρκιτς.

Ο Ντρέιμοντ Γκριν είναι διάσημος για τα αντιαθλητικά του χτυπήματα στο NBA και αυτή τη φορά κατάφερε να ρίξει μπουνιά στον Γιουσούφ Νούρκιτς, σε προσπάθεια να ξεμαρκαριστεί για να πάρει την μπάλα στο Φοίνιξ Σανς – Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Ο Αμερικανός φόργουορντ τιμωρήθηκε αμέσως από τους διαιτητές και αποβλήθηκε για δεύτερη φορά μέσα σε λίγα ματς και ενώ την πρώτη φορά είχε δεχθεί ποινή πέντε αγωνιστικών εκτός δράσης.

Draymond Green was ejected for smacking Jusuf Nurkić in the face pic.twitter.com/6Ii2iQBSOl