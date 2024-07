Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος ανακοινώθηκε από τη Νιούκαστλ

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος άλλαξε ποδοσφαιρική στέγη. Τα ξημερώματα της Δευτέρας (01.07.2024) ο τερματοφύλακας της εθνικής Ελλάδας ανακοινώθηκε από τη Νιούκαστλ.

Μετά από ένα χρόνο παρουσίας στη Νότιγχαμ Φόρεστ -χωρίς πολλές συμμετοχές- ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος άλλαξε ομάδα αλλά παρέμεινε στην Premier League, με τη Νιούκαστλ να ανακοινώνει την απόκτησή του.

Όπως έγινε γνωστό, το μεσημέρι της Κυριακής, οι “καρακάξες” ζήτησαν -στο πλαίσιο της μετεγγραφής του Έλιοτ Άντερσον στη Νότιγχαμ Φόρεστ- να πάρουν τον Έλληνα τερματοφύλακα και αργά το βράδυ ολοκληρώθηκαν τα διαδικαστικά.

“Η Νιούκαστλ ολοκλήρωσε τη μετεγγραφή του Οδυσσέα Βλαχοδήμου από τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Καλώς όρισες!”, αναφέρει η ενημέρωση του αγγλικού συλλόγου στα social media, με τον διεθνή τερματοφύλακα να στέλνει το πρώτο του μήνυμα στους φίλους της νέας του ομάδας.

“Είμαι πολύ χαρούμενος που έρχομαι στη Νιούκαστλ, έναν τεράστιο σύλλογο, με εξαιρετικούς παίκτες και προπονητή. Ανυπομονώ να ξεκινήσω”, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο 30χρονος Έλληνας διεθνής τερματοφύλακας.

#NUFC have completed the signing of goalkeeper Odysseas Vlachodimos from Nottingham Forest.



Welcome, Odysseas!