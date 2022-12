Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος ετοιμάζεται να υπογράψει νέο συμβόλαιο με την Μπενφίκα.

Σύμφωνα με τον έγκυρο δημοσιογράφο, Φλόριαν Πλέτενμπαργκ, η Μπενφίκα έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο για την επέκταση του συμβολαίου του ως το 2027.

Το τωρινό συμβόλαιο του διεθνή Έλληνα τερματοφύλακα ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2024, με τη συμφωνία να προβλέπει επέκτασή του για άλλα τρία χρόνια.

Ο Βλαχοδήμος μετακόμισε στην Πορτογαλία για λογαριασμό της Μπενφίκα το καλοκαίρι του 2018, με την πορτογαλική ομάδα να πληρώνει 2,4 εκατ. ευρώ στον Παναθηναϊκό.

Με τη φανέλα της Μπενφίκα έχει αγωνιστεί 195 φορές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας κρατήσει 78 φορές απαραβίαστη την εστία του.

X News #Vlachodimos: Verbal agreement about a new contract at #SLBenfica until 2027! He is willing to extend. Now waiting for the paperwork’s. @SkySportDE 🇬🇷 pic.twitter.com/3uayawAUr6