Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος θα συνεχίσει στην Νιούκαστλ

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Νιούκαστλ, με τον διεθνή Έλληνα τερματοφύλακα να παίρνει μεταγραφή από τη Νότιγχαμ Φόρεστ σε άλλο σύλλογο της Premier League.

O Oδυσσέας Βλαχοδήμος μετά από μια σεζόν στη Νότιγχαμ Φόρεστ θα αποτελέσει παρελθόν από το κλαμπ, αφού όπως αναφέρει ο γνωστός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο 30χρονος τερματοφύλακας θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις στη Νιούκαστλ.

Με αυτό τον τρόπο ο ίδιος θα αποτελέσει ποδοσφαιριστή του συλλόγου και επί της ουσίας θα πλαισιώσει τον Nικ Ποουπ και Μάρτιν Ντουμπράβκα στα γκολπόστ του συλλόγου.

Μάλιστα στο ντιλ συμπεριλαμβάνεται και η μετακίνηση του Έλιοτ Άντερσον από τους «ανθρακωρύχους» στην Νότιγχαμ, σε μια μεταγραφή που θα κοστίσει 35 εκατομμύρια και θα βάλει στα ταμεία του συλλόγου ένα σημαντικό ποσό.

Κάπως έτσι ο Βλαχοδήμος θα γίνει κάτοικος «St. James Park» και θα βρεθεί στο δυναμικό μιας από τις κορυφαίες ομάδες στο πρωτάθλημα της Premier League.

Newcastle have booked medical for Odysseas Vlachodimos later today in order to complete move from Nottingham Forest.



Elliot Anderson will move to #NFFC in £35m transfer, second one after Yankuba Minteh to Brighton.



Vlachodimos has accepted, as Daily Mail called. pic.twitter.com/C27mvc9drQ