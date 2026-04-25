Αθλητικά

Ο ΟΦΗ πήρε το «εισιτήριο» για το Europa League και έβαλε ουσιαστικά τέλος στα πλέι οφ 5-8 της Super League

Επιστρέφει στην Ευρώπη μετά από 6 χρόνια ο ΟΦΗ
Οι παίκτες του ΟΦΗ πανηγυρίζουν στον τελικό / EUROKINISSI

Ιστορική στιγμή για τον ΟΦΗ στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, αφού νίκησε με 3-2 τον ΠΑΟΚ στον τελικό και κατέκτησε το τρόπαιο και το “εισιτήριο” για τα πλέι οφ του Europa League της επόμενης περιόδου.

Ο ΟΦΗ έβαλε στη συλλογή του μόλις το δεύτερο τρόπαιο της ιστορίας του στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, αλλά ταυτόχρονα εξασφάλισε και την παρουσία του για πρώτη φορά σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης, αφού θα αγωνιστεί είτε στο Europa League, είτε στο Conference League (αν αποκλειστεί στα πλέι οφ του πρώτου).

Παράλληλα όμως, οι Κρητικοί έβαλαν και πρόωρο τέλος στα πλέι οφ για τις θέσεις 5-8 στη Super League, αφού πλέον η 5η θέση δεν δίνει ευρωπαϊκό “εισιτήριο”. ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και ΟΦΗ θα είναι οι 5 ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη τη νέα σεζόν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo