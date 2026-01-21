Ο Ολυμπιακός 24ος μετά την 7η αγωνιστική στο Champions League, τελικός πρόκρισης με Άγιαξ

Ο Ολυμπιακός νίκησε το βράδυ της Τρίτης (20.01.2026) την Μπάγερ Λεβερκούζεν με 2-0 στο “Καραϊσκάκης”, για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League, πήρε το δεύτερό του τρίποντο στη φετινή διοργάνωση και μπήκε στις θέσεις που οδηγούν στα playoffs.

Με μια αγωνιστική να απομένει για την ολοκλήρωση της League Phase, ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην 24η θέση στη βαθμολογία του Champions League και κρατάει την τύχη στα χέρια του, ενόψει του αγώνα του στην έδρα του Άγιαξ, την ερχόμενη Tετάρτη (28.01.2026, 22:00, Newsit.gr).

Ο Ολυμπιακός παραμένει μέσα στις θέσεις που δίνουν πρόκριση και μετά τα σημερινά (21.01.2026) αποτελέσματα, που τον έφεραν στην 24η θέση με 8 πόντους (οι νίκες των Μπιλμπάο και Καραμπάγκ τον έριξαν σε αυτή τη θέση).

Καϊράτ Αλμάτι, Βιγιαρεάλ, Σλάβια Πράγας και Άιντραχτ Φρανκφούρτης αποκλείστηκαν. Θεωρητικά, στο παιχνίδι για μια θέση στα playoffs βρίσκονται όλες οι ομάδες από την 32η θέση και πάνω.

Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής

Τρίτη, 20 Ιανουαρίου

Καϊράτ – Μπριζ 1-4

Μπόντο Γκλιμτ – Μάντσεστερ Σίτι 3-1

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 2-0

Βιγιαρεάλ – Αγιαξ 1-2

Κοπεγχάγη – Νάπολι 1-1

Ιντερ – Αρσεναλ 1-3

Ρεάλ – Μονακό 6-1

Σπόρτινγκ Λισσ. – Παρί Σεν Ζερμέν 2-1

Τότεναμ – Ντόρτμουντ 2-0

Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου

Γαλατασαράι – Ατλέτικο Μ. 1-1

Καραμπάγκ – Άιντραχτ Φρ. 3-2

Αταλάντα – Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-3

Γιουβέντους – Μπενφίκα 2-0

Μαρσέιγ – Λίβερπουλ 0-3

Μπάγερν-Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ 2-0

Νιουκάστλ – PSV Αϊντχόφεν 3-0

Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα 2-4

Τσέλσι – Πάφος 1-0

H βαθμολογία

1. Άρσεναλ (20-2) 21

2. Μπάγερν Μονάχου (20-7) 18

3. Ρεάλ Μαδρίτης (19-8) 15

4. Λίβερπουλ (14-8) 15

5. Τότεναμ (15-7) 14

6. Παρί Σεν Ζερμέν (19-9) 13

7. Νιούκαστλ (16-6) 13

8. Σπόρτινγκ (14-9) 13

9. Τσέλσι (14-8) 13

10. Μπαρτσελόνα (18-13) 13

11. Μάντσεστερ Σίτι (13-9) 13

12. Ατλέτικο Μαδρίτης (16-13) 13

13. Αταλάντα (9-9) 13

14. Ίντερ (13-7) 12

15. Γιουβέντους (14-10) 12

16. Ντόρτμουντ (19-15) 11

17. Γαλατάσαραϊ (9-9) 10

18. Καραμπάγκ (13-15) 10

19. Μαρσέιγ (11-11) 9

20. Λεβερκούζεν (10-14) 9

21. Μονακό (8-14) 9

22. Αϊντχόφεν (15-14) 8

23. Αθλέτικ Μπλιμπάο (7-11) 8

24. Ολυμπιακός (8-13) 8

25. Νάπολι (7-12) 8

26. Κοπεγχάγη (11-17) 8

27. Μπριζ (12-17) 7

28. Μπόντο Γκλιμτ (12-14) 6

29. Μπενφίκα (6-10) 6

30. Πάφος (4-10) 6

31. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (7-17) 6

32. Άγιαξ (7-19) 6

33. Άιντραχτ (10-19) 4

34. Σλάβια Πράγας (4-15) 3

35. Βιγιαρεάλ (5-15) 1

36. Καϊράτ Αλμάτι (5-19) 1

Η τελευταία αγωνιστική

Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου (όλα τα ματς στις 22:00)

Άγιαξ – Ολυμπιακός

Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Τότεναμ

Άρσεναλ – Καϊράτ

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπόντο Γκλιμτ

Λίβερπουλ – Καραμπάγκ

Μάντσεστερ Σίτι – Γαλατάσαραϊ

Μονακό – Γιουβέντους

Μπάγερ Λεβερκούζεν – Βιγιαρεάλ

Μπαρτσελόνα – Κοπεγχάγη

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης

Ντόρτμουντ – Ίντερ

Κλαμπ Μπριζ – Μαρσέιγ

Νάπολι – Τσέλσι

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Αταλάντα

Αϊντχόφεν – Μπάγερν

Πάφος – Σλάβια Πράγας

Παρί Σεν Ζερμέν – Νιούκαστλ