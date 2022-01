Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να ανακοινώσει την αποχώρηση του Ρούμπεν Σεμέδο, αλλά την ίδια στιγμή επισημοποίησε τη συμφωνία του με τον Ντιμπί Κεϊτά

Ολοκληρώθηκε για τον Ολυμπιακό η απόκτηση του 18χρονου αριστεροπόδαρου εξτρέμ, Ντιμπί Κεϊτά, από τη Ρεάλ Μαδρίτης έως το 2026.

Ο Ντιμπί Κεϊτά στα «ερυθρόλευκα»! / Diby Keita in the red and white of Olympiacos! 🔴⚪️#Olympiacos #Transfer #Welcome #DibyKeita #WelcomeKeita #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/z0OKj8G1a0