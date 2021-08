Μετά τον αποκλεισμό από τη Λουντογκόρετς στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Σλόβαν Μπρατισλάβας για μία θέση στους ομίλους του Europa League.

Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στο γήπεδο “Γεώργιος Καραϊσκάκης”, την ερχόμενη Πέμπτη 19 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς έχει οριστεί για μία εβδομάδα αργότερα και συγκεκριμένα, την Πέμπτη 26/08 στην Μπρατισλάβα.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε όμως και τις ώρες των αγώνων, με το πρώτο ματς να ξεκινάει στις 22:00 και το δεύτερο στις 21:45 (αμφότερα σε ώρα Ελλάδας). Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι ακόμη και σε περίπτωση αποκλεισμού, οι Πειραιώτες θα συνεχίσουν στην Ευρώπη, μέσω του European Conference League.

