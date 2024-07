Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Αλέξανδρο Αναγνωστόπουλο

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλέξανδρου Αναγνωστόπουλου, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Κηφισιά.

Παίκτης του Ολυμπιακού είναι με κάθε επισημότητα ο Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος, με την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ να ανακοινώνει την απόκτηση του Έλληνα τερματοφύλάκα.

Ο Αναγνωστόπουλος τη σεζόν που μας πέρασε αγωνίστηκε στην Κηφισιά, με τον ίδιο να έχει 23 συμμετοχές στην Super League.

Mε αυτό τον τρόπο ο Ολυμπιακός συμπληρώνει την τριάδα των τερματοφυλάκων του για τη νέα σεζόν, με τον Αναγνωστόπουλο να πλαισιώνει τους Κωνσταντίνο Τζολάκη και Αλέξανδρο Πασχαλάκη.

Αλέξανδρε Αναγνωστόπουλε καλώς όρισες στον / Alexandros Anagnostopoulos welcome to #Olympiacos #Welcome #Transfer #Anagnostopoulos #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/WM19sd6Tyl