Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Κόρι Τζόσεφ

Σε μία κίνηση έκπληξη προχώρησε ο Ολυμπιακός, ο οποίος ενίσχυσε ακόμα περισσότερο την περιφερειακή του γραμμή με την απόκτηση του Κόρι Τζόσεφ.

Με τον Φρανκ Νιλικίνα να μην έχει προσφέρει τα αναμενόμενα και το Μόντε Μόρις να έχει τραυματιστεί στον αστράγαλο, ο Ολυμπιακός αιφνιδίασε την αγορά, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Κόρι Τζόσεφ.

Ο 34χρονος ύψους 1μ.88 πόιντ γκαρντ είχε ανακοινωθεί από την Μονακό, ωστόσο δεν μπόρεσε να την ενισχύσει ούτε στο γαλλικό πρωτάθλημα, ούτε στη Euroleague, εξαιτίας της απαγόρευσης μεταγραφών που έχει ο οργανισμός.

Ο Καναδός άσος έχει τεράστια θητεία στο NBA, όπου έχει αγωνιστεί σε 953 αγώνες με Σπερς, Ράπτορς, Πέισερς, Κινγκς, Πίστονς, Γουόριορντ και Μάτζικ.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Cory Joseph.

Ο 34χρονος Καναδός γκαρντ, που έχει αγωνιστεί 16 χρόνια στο ΝΒΑ και μετρά 953 παιχνίδια, θα φορά την «ερυθρόλευκη» φανέλα για τον επόμενο ενάμιση χρόνο.

Το who is whο

Γεννήθηκε: 20/08/1991

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

Ύψος: 1.88μ.

Θέση: Γκαρντ

Προηγούμενες ομάδες

Texas (2010–2011)

San Antonio Spurs (2011–2015)

Austin Toros (2012–2013)

Toronto Raptors (2015–2017)

Indiana Pacers (2017–2019)

Sacramento Kings (2019–2021)

Detroit Pistons (2021–2023)

Golden State Warriors (2023–2024)

Orlando Magic (2024–2025)

2025–present AS Monaco

* Τον Δεκέμβρη του 2025 υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την Μονακό, όμως, λόγω της ποινής που της έχει επιβληθεί δεν μπόρεσε να την ενισχύσει ούτε στην Ευρωλίγκα, ούτε στο γαλλικό πρωτάθλημα.