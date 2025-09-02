Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Ντάνιελ Ποντένσε

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη μεγάλη επιστροφή του Ντάνιελ Ποντένσε στο λιμάνι της καρδιάς του.

Ο Ντάνιελ Ποντένσε είναι πανέτοιμος για την τρίτη θητεία του στον Ολυμπιακό, εκτοξεύοντας την ποιότητα των πρωταθλητών Ελλάδας στα εξτρέμ.

Ο Πορτογάλος άσος βρίσκεται στην Αθήνα από το βράδυ της Δευτέρας (1/9/2025), όπου και τον υποδέχτηκαν πάνω από 3.000 φίλοι των νταμπλούχων Ελλάδας στο αεροδρόμιο.

Μετά την άφιξη του, ο Πορτογάλος εξτρέμ πήγε στα γραφεία της ΠΑΕ στην πλατεία Αλεξάνδρας, υπογράφοντας το νέο του συμβόλαιο.

Την επόμενη μέρα (2/9/2025), η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την επιστροφή του Ντάνιελ Ποντένσε στην αγαπημένη του ομάδα.

Στις δύο θητείες του με τα «ερυθρόλευκα», o 29χρονος άσος έχει πραγματοποιήσει 115 συμμετοχές, με απολογισμό 28 γκολ και 27 ασίστ.

Welcome back where you belong Daniel, welcome

home! pic.twitter.com/vHyl20zLIJ — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 2, 2025

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

“Η μεγάλη επιστροφή του Ντανιέλ Ποντένσε είναι γεγονός.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός θα φορέσει και πάλι τη φανέλα του Ολυμπιακού, με τον οποίο τη σεζόν 2023-2024 κατέκτησε το UEFA Europa Conference League!

Ντανιέλ, καλώς επέστρεψες στο σπίτι σου!”.