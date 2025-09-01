Ο Ντανιέλ Ποντένσε στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό: Πάνω από 3.000 οπαδοί στο «πάρτι» υποδοχής στο «Ελ. Βενιζέλος»

“Ποντένσε, έλα, μας έχει πιάσει τρέλα” φώναξαν οι φίλοι του Ολυμπιακού, υποδεχόμενοι τον Πορτογάλο εξτρέμ, στην 3η του παρουσία στους Πειραιώτες.

Ο Ντανιέλ Ποντένσε έφτασε το βράδυ της Δευτέρας (01.09.2025), προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το μονοετή δανεισμό του στον Ολυμπιακό, από την Αλ Σαμπάαμπ.

Αν και η αρχική προγραμματισμένη άφιξη του Ντανιέλ Ποντένσε στην Αθήνα καθυστέρησε λόγω της μη εξουσιοδότησης από την Αλ Σαμπάμπ, τελικά ο 29χρονος εξτρέμ έφτασε στη χώρα μας το βράδυ της Δευτέρας , λίγο μετά από τις 20:30, για να ολοκληρώσει τη μεγάλη του επιστροφή στον Ολυμπιακό, έχοντας μαζί του -σύμφωνα με δημοσιεύματα- 12 βαλίτσες!

Περίπου 2.000 φίλοι του Ολυμπιακού βρέθηκαν στο “Ελ. Βενιζέλος”, προκειμένου να υποδεχθούν τον Ποντένσε. Λίγο μετά τις 21:40, ο Πορτογάλος εξτρέμ έκανε την εμφάνισή του και το αεροδρόμιο θύμισε “Καραϊσκάκης” από τα καπνογόνα και τα συνθήματα που άναψαν οι οπαδοί.

Ο Ντανιέλ Ποντένσε βγήκε, έχοντας στους ώμους του ένα κασκόλ του Ολυμπιακού, για να ακολουθήσει ένας… ερυθρόλευκος πανζουρλισμός, με τον ίδιο να είναι συγκινημένος!

“Δεν υπάρχει άλλο μέρος στον κόσμο που θα ήθελα να είμαι αυτή τη στιγμή” ανέφερε μεταξύ άλλων, στις πρώτες του δηλώσεις, αμέσως μετά την άφιξή του. “Τρέμω αυτή τη στιγμή. Ήρθα για να μείνω. Μπορώ να υπογράψω για δέκα χρόνια. Να μείνω για πάντα εδώ” τόνισε επίσης, με τους φίλους του Ολυμπιακού να κάνουν τη… νύχτα – μέρα.

Ο Ποντένσε μπήκε στο όχημα που τον παρέλαβε, για να περικυκλωθεί από τους φίλους του Ολυμπιακού και να δεχθεί την… αγάπη τους και να ακούσει για μια ακόμα φορά τα συνθήματά τους. Το αυτοκίνητο άρχισε να απομακρύνεται σιγά σιγά, με τον κόσμο να ακολυθεί και να αδειάζει το σημείο. Τον Ποντένσε ακολούθησαν στη συνέχεια πάρα πολλά μηχανάκια.

Μέσα σε όλη αυτή την ερυθρόλευκη “τρέλα”, δεν έλειπε και η ιαχή “Ολυμπιακός”!

Θυμίζουμε ότι ο 29χρονος μεσοεπιθετικός (1.70 μ.), μετά την ιστορική σεζόν με τον Ολυμπιακό να κατακτά το Conference League, πήρε μετεγγραφή τον Σεπτέμβριο του 2024, με την Αλ Σαμπάμπ να καταβάλλει 5.000.000 ευρώ στη Γουλβς για να τον αποκτήσει.

Ο Πορτογάλος θα ενταχθεί άμεσα στις προπονήσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ενώ πρόθεση του Ολυμπιακού, φυσικά, είναι να τον συμπεριλάβει και στην ευρωπαϊκή λίστα για τα παιχνίδια του Champions League.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός θα κάνει την τρίτη του θητεία με τη φανέλα των “ερυθρολεύκων” αφήνοντας την Αλ Σαμπάμπ με την οποία αγωνίστηκε σε 21 παιχνίδια πετυχαίνοντας και 3 γκολ και δίνοντας και 8 ασίστ.

Στον Ολυμπιακό ο Ποντένσε είχε συνολικά 115 συμμετοχές με 28 τέρματα και 27 ασίστ, συμβάλλοντας τα μέγιστα και στην κατάκτηση του Europa Conference League από τους Πειραιώτες.