Παίκτης του Ολυμπιακού είναι κι επίσημα ο Χοσέ Χολέμπας, ο οποίος στα 36 του χρόνια, ετοιμάζεται για μία δεύτερη θητεία στους Πειραιώτες.

Ο Χολέμπας αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό την τετραετία 2010-14 και στη συνέχεια πήρε μετεγγραφή για τη Ρόμα, όπου μετά από ένα χρόνο ως βασικός, “μεταπήδησε” στη Γουότφορντ και την Premier League, όπου και ανήκε μέχρι σήμερα.

Πλέον όμως θα φορέσει ξανά τη φανέλα των “ερυθρόλευκων”, με την ΠΑΕ Ολυμπιακός να ανακοινώνει κι επίσημα την επιστροφή του στην ομάδα.

Χοσέ Χολέβας καλώς όρισες, ξανά, στον Ολυμπιακό! / Welcome back to Olympiacos Jose Holebas! 🔴⚪#Olympiacos #Transfer #Welcome #JoseHolebas #WelcomeJose pic.twitter.com/jI7ggvl9c7