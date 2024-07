Ο Ολυμπιακός ανανέωσε το συμβόλαιο του Αγιούμπ Ελ Κααμπί

Έμεινε στον Ολυμπιακό ο “killer”! Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί θα συνεχίσει να φοράει την “ερυθρόλευκη” φανέλα, αφού αποφάσισε να παραμείνει στους Πειραιώτες και ανανέωσε το συμβόλαιό του με τους τροπαιούχους του Conference League.

Μετά από μία καταπληκτική σεζόν, γεμάτη γκολ με τον Ολυμπιακό, ο σκόρερ του τελικού του Conference League, Αγιούμπ Ελ Κααμπί, είχε στα χέρια τους πλήθος προτάσεων από ομάδες του εξωτερικού, αλλά συμφώνησε τελικά σε νέο συμβόλαιο με τους Πειραιώτες.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός έκανε μάλιστα επίσημα γνωστή τη συμφωνία των δύο πλευρών, με μία ανάρτησή της στα social media, όπου και έγραψε: “ΠΟΛΕΜΗΣΑΜΕ και ΝΙΚΗΣΑΜΕ ΜΑΖΙ, ΚΑΤΑΚΤΗΣΑΜΕ Μαζί και τώρα ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΟΝΕΙΡΕΥΟΥΜΕ μαζί! Ο Αγιούμπ Ελ Κάαμπι ανανέωσε με τον Ολυμπιακό!”.

We FOUGHT and WON together, we CONQUERED together and now WE WILL KEEP ON DREAMING together! Ayoub El Kaabi has renewed with Olympiacos FC! 🔴⚪️ @AyoubElKaabi

