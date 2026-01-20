Ο Ολυμπιακός απέκτησε τον 16χρονο Αστέριο Κωνσταντινίδη από τον Πανσερραϊκό

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να επενδύει στο μέλλον, με τον τελευταίο νεαρό που αποκτάται να είναι ο Αστέρης Κωνσταντινίδης.

Ο Πανσερραϊκός ανακοίνωσε την παραχώρηση του 16χρονου ποδοσφαιριστή με μεταγραφή στον Ολυμπιακό, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του.

Ο Αστέρης είναι γιος του Σωτήρη Κωνσταντινίδη, παλαίμαχου επιθετικού του Πανσερραϊκού, ο οποίος έχει παίξει μεταξύ άλλων σε ΑΕΚ και Ηρακλή.

Αγωνίζεται ως χαφ και στις 22 Μαΐου του 2025 έγινε ο νεαρότερος παίκτης στην ιστορία της Super League, παίρνοντας χρόνο συμμετοχής στην αναμέτρηση του Πανσερραϊκού με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο σε ηλικία μόλις 15 ετών και 8 μηνών.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Πανσερραϊκός

“Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή Αστέρη Κωνσταντινίδη στον Ολυμπιακό με μεταγραφή!

Ποδοσφαιρικό “προϊόν” των κόκκινων ακαδημιών και της εξαιρετικής δουλειάς που γίνεται εκεί αποδεδειγμένα πλέον τα τελευταία χρόνια, ο Αστέρης εντάχθηκε το 2020 στην ομάδα Elite που δημιούργησε ο προπονητής Σάκης Αναστασιάδης και η οποία το 2022 αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Κ14 στην ΕΠΣΜ κερδίζοντας στον τελικό τον Ολυμπιακό με τον Αστέρη να σκοράρει και να αναδεικνύεται MVP.

Στη συνέχεια ακολούθησε η προοδευτική πορεία στην Κ15 και οι εμπειρίες στα πρωταθλήματα της Super League, ενώ πέρυσι ανέβηκε στην ομάδα Κ17 και τον Φεβρουάριο του 2025 υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με τα λιοντάρια.

Τον Μάϊο έκανε το ντεμπούτο του στην Σούπερ Λιγκ σε ηλικία 15 ετών και 8 μηνών και έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί στο πρωτάθλημα.

Αστέρη ήρθε η ώρα να λάμψεις, καλή επιτυχία!”.