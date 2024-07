Ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί: «Μαζί ζήσαμε μοναδικές στιγμές αρχηγέ»

Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί αποτελεί πια κι επίσημα παρελθόν για τον Ολυμπιακό και οι Πειραιώτες αποχαιρέτησαν τον σπουδαίο επιθετικό με ένα ωραίο μήνυμα στα social media.

Ο Ολυμπιακός είχε χτυπήσει “φλέβα χρυσού” με τον Ελ Αραμπί το 2019 και για μία πενταετία είχε στο ρόστερ του έναν από τους κορυφαίους σέντερ φορ της ιστορίας του, ο οποίος πέτυχε ιστορικά γκολ για την ομάδα σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Το αντίο στον Μαροκινό επιθετικό ήταν έτσι αντάξιο της προσφοράς του, με τους Πειραιώτες να γράφουν στην ανάρτησή τους τα εξής: “Σε ευχαριστούμε για όλα Γιουσέφ! Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ όλες τις μοναδικές στιγμές που ζήσαμε μαζί Αρχηγέ! Θα είσαι για πάντα μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού!”.

Thank you for everything @elarabiyoussef ! We will never forget all the special moments that we shared together our Captain! You will forever be a member of the Olympiacos family!



Σε ευχαριστούμε για όλα Γιουσέφ! Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ όλες τις μοναδικές στιγμές που ζήσαμε μαζί…