Ο Ολυμπιακός “λύγισε” στην Τουρκία με 79-77 από τη Φενέρμπαχτσε στην 6η αγωνιστική της Euroleague, χάνοντας το παιχνίδι στις λεπτομέρειες και έχοντας παράπονα από τη διαιτησία της αναμέτρησης.

Στην τελευταία φάση του αγώνα, ο Ολυμπιακός είχε την ευκαιρία να στείλει το ματς στην παράταση, με τον Γκος να αστοχεί σε φλότερ και τους Πειραιώτες να διαμαρτύρονται για φάουλ στη φάση. Στον Ολυμπιακό θεωρούν όμως ότι οι διαιτητές αδίκησαν την ομάδα τους και σε άλλες σημαντικές στιγμές του αγώνα.

Χαρακτηριστικές ήταν οι δηλώσεις του συνεργάτη του Γιώργου Μπαρτζώκα, Γιώργου Μποζίκα, στη Nova, μετά το τέλος της αναμέτρησης: “Οι έξι βολές που δόθηκαν σε προσπάθεια για τρίποντο δεν ήταν σε καμία περίπτωση φάουλ, ενώ το φάουλ στην τελευταία φάση στον Γκος ήταν ξεκάθαρο”, ανέφερε ο βοηθός του Έλληνα τεχνικού.

Another INTENSE ending between @FBBasketbol and @Olympiacos_BC 🥶



Here is the last play of the game from a different angle 👀 pic.twitter.com/FOoQf6HzLL