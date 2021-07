Επανέρχεται στο προσκήνιο η περίπτωση του Ρις Νέλσον για τον Ολυμπιακό, που σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, κατέθεσε επίσημη πρόταση στον παίκτη.

Τρεις αγγλικές ομάδες και ο Ολυμπιακός είναι στο «κόλπο» για τον Ρις Νέλσον. Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ανάρτησή του ο Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Άγγλος εξτρέμ δεν έχει δεχτεί ακόμα την πρόταση ανανέωσης που του έγινε από την Άρσεναλ και πλέον και οι «ερυθρόλευκοι» κάνουν «μπάσιμο» για τον παίκτη.

Arsenal have offered Reiss Nelson a new contract until 2024 to send him on loan immediatly after (current one expires in 11 months). Nelson has not accepted yet as he’s looking for other options. ⚪️🔴 #AFC



Olympiacos and three English clubs already contacted Nelson to sign him.