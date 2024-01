Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Νταβίντ Κάρμο, με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο να επιβεβαιώνει τη σχετική πληροφορία.

Παίκτης του Ολυμπιακού αναμένεται να γίνει τις επόμενες ώρες ο Νταβίντ Κάρμο. Ο 24χρονος στόπερ (1.96μ) της Πόρτο ετοιμάζει βαλίτσες για την Ελλάδα με σκοπό να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στους ερυθρόλευκους.

Οι Πειραιώτες έψαχναν στην αγορά για έναν κεντρικό αμυντικό, προκειμένου να ενισχύσουν την αμυντική τους γραμμή και τον βρήκαν στο πρόσωπο του Νταβίντ Κάρμο.

🚨⚪️🔴 Olympiacos are closing in on deal to sign David Carmo from FC Porto, almost done — documents are being prepared.



Initial loan agreed for Carmo who’s set to travel for medical tests and contract signing. pic.twitter.com/ROW83PEGJP