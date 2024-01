Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Νεμάνια Ράντονιτς, με τους «ερυθρόλευκους» να θέλουν να αποκτήσουν τον έμπειρο Σέρβο μέσο για να ενισχυθούν περισσότερο στο μεταγραφικό παζάρι του Γενάρη.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει ο γνωστός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Νεμάνια Ράντονιτς, καθώς ο ίδιος δεν θέλει να συνεχίσει στην Τορίνο.

Μάλιστα όπως αναφέρει ο Ρομάνο, ο 27χρονος ποδοσφαιριστής έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον και από άλλους συλλόγους, με τον Ολυμπιακό ωστόσο να εξετάζει αρκετά στενά την περίπτωση του.

🇷🇸 Excl: Olympiacos have added Nemanja Radonjić to their list as one of the targets for the final days of transfer window.



Discussions took place as Radonjić can leave Torino after attracting interest from Monza and Mallorca earlier this month. pic.twitter.com/45ddr1qq3w