Ο σέντερ της Αναντολού Εφές και πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Μπράιαντ Ντάνστον είχε ένα φοβερό τροχαίο ατύχημα στην Κωνσταντινούπολη και οι Πειραιώτες έστειλαν τις ευχές τους.

Ο Ντάνστον είδε ένα κοντέινερ να καταπλακώνει το αυτοκίνητο που οδηγούσε, με αποτέλεσμα ο ίδιος να χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, χωρίς πάντως να έχει τραυματιστεί σοβαρά, όπως φαίνεται και από τη σχετική φωτογραφία που δημοσίευσαν οι Τούρκοι.

Ο Ολυμπιακός δεν ξέχασε πάντως τον πρώην παίκτη του, ο οποίος και φόρεσε τη φανέλα της ομάδας για μία διετία το 203-15. “Γίνε καλά σύντομα, Μπράιαντ”, έγραψαν οι Πειραιώτες στα social media.

Get well soon Bryant !#OlympiacosBC pic.twitter.com/ZxcBPpu9pI