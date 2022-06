Ο Πάμπλο Λάσο υπέστη έμφραγμα του μυοκαρδίου το πρωΐ της Κυριακής (05/06) και το ευρωπαϊκό μπάσκετ έχει “παγώσει” περιμένοντας τις εξελίξεις για την υγεία του προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης.

Το μυαλό τους στον Ισπανό τεχνικό έχουν και στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, η οποία και έκανε σχετική ανάρτηση στα social media, για να στείλει τις ευχές της στον Λάσο.

“Οι πιο θερμές ευχές για ταχεία ανάρρωση Πάμπλο Λάσο”, αναφέρει η σχετική ανάρτηση των Πειραιωτών, με φωτογραφία του Ισπανού προπονητή, χαμογελαστού σε συνέντευξη Τύπου.

Warmest wishes for a speedy recovery! @pablolaso @RMBaloncesto #OlympiacosBC pic.twitter.com/NPGItPhrif

Ανάρτηση έκανε λίγο αργότερα και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος και έγραψε σε ανάρτησή του στα social media τα εξής: «Πολλή δύναμη και άμεση ανάρρωση. Μείνε δυνατός Πάμπλο Λάσο και γίνε σύντομα καλά».

¡Mucha fuerza, @pablolaso !

Pronta recuperación 🙏



Stay strong Pablo Laso! Get well soon 🙏@RMBaloncesto pic.twitter.com/UkpB4sGVZS