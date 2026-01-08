Συμβαίνει τώρα:
Ο Ολυμπιακός παίρνει τον Αντόνιο Πέρεζ από το Βόλο για την ομάδα Β’

Διπλή ενίσχυση από το Βόλο εξετάζει ο Ολυμπιακός Β'
Ο Πέρες σε αγώνα του Βόλου
Ο Πέρες σε αγώνα του Βόλου / EUROKINISSI

O Αντόνιο Θαρθάνα Πέρεζ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό Β’, με τους Πειραιώτες να αποκτούν τον 23χρονο αριστεροπόδαρο εξτρέμ από το Βόλο.

Μετά από μισή σεζόν στο Βόλο, ο Πέρεζ μπήκε στο “στόχαστρο” της ομάδας του Πειραιά και ο Ολυμπιακός Β’ προσπαθεί να τον προσθέσει στο ρόστερ του μαζί με τον 22χρονο αμυντικό χαφ, Γιώργο Προύτζο.

Ο Ολυμπιακός θέλει να ενισχύσει το ρόστερ της δεύτερης ομάδας του και οι δύο παίκτες του Βόλου αποτελούν επιλογές, που μπορούν να αναδειχθούν και σε επένδυση για το μέλλον.

