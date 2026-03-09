Ο Ολυμπιακός παραμένει φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου της Super League

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να νικήσει τον ΠΑΟΚ στον γήπεδο “Καραϊσκάκης” για την 24η αγωνιστική της Super League και έχασε την ευκαιρία να μπει με φόρα στην τελευταία… στροφή του πρωταθλήματος.

Με δύο αγωνιστικές να απομένουν για την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας της Super League, ο Ολυμπιακός έμεινε στην τρίτη θέση, χάνοντας και την ισοβαθμία με τον ΠΑΟΚ, αλλά παραμένει το φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου.

Οι Πειραιώτες θα μπουν στα πλέι οφ για να υπερασπιστούν τον τίτλο τους στο ελληνικό πρωτάθλημα και παρά τις τελευταίες ισοπαλίες με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, συνεχίζουν να έχουν το προβάδισμα στη “μάχη” του τίτλου.

Με βάση τις κορυφαίες στοιχηματικές εταιρείες της χώρας, ο Ολυμπιακός προηγείται στις αποδόσεις για την πρωτιά στο φινάλε της σεζόν, με δεδομένο ότι έχει και το… μέταλλο του πρωταθλητή από την περασμένη χρονιά. Οι πιθανότητες για τη δεύτερη και την τρίτη θέση “παίζουν” ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, αλλά οι Πειραιώτες παραμένουν το πιο… σίγουρο στοίχημα για την κατάκτηση της Super League, ακόμη και μετά την ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ.

Ο Ολυμπιακός επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό φέτος από τις “μάχες” του στο Champions League, όπου κατάφερε να φθάσει μέχρι τα νοκ άουτ της διοργάνωσης, χάνοντας παίκτες, αλλά και… δυνάμεις, γεγονός που του “στοίχισε” στο ελληνικό πρωτάθλημα. Σημαντική ήταν και η απουσία του αρχισκόρερ του, Αγιούμπ Ελ Κααμπί, λόγω των υποχρεώσεών του στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, αλλά στα πλέι οφ αναμένεται να εμφανιστεί “πάνοπλος”.

Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Ντάνιελ Ποντένσε έμεινε εκτός για λόγους ξεκούρασης το προηγούμενο διάστημα και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τον περιμένει να ηγηθεί της ομάδας του, στα ντέρμπι που θα κρίνουν τον τίτλο. Όλα φαίνεται άλλωστε, ότι θα παιχτούν στις λεπτομέρειες, σε ένα από τα πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα όλων των εποχών στη Super League, με τον Ολυμπιακό να παραμένει όμως το φαβορί για την πρώτη θέση και τον τίτλο του πρωταθλητή.