Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League: Οι πιθανοί αντίπαλοί του

Η Άστον Βίλα τερμάτισε 4η στην Premier League και ο Ολυμπιακός κέρδισε έναν γύρο στο Champions League
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ευχάριστα ήταν τα νέα για τον Ολυμπιακό από την τελευταία αγωνιστική της Premier League, καθώς η Άστον Βίλα τερμάτισε στην τέταρτη θέση και έτσι οι Πειραιώτες κέρδισαν έναν γύρο στα προκριματικά του Champions League.

Το rebalancing του κατόχου του Europa League (σ..σ. Άστον Βίλα) ενεργοποιήθηκε κι αυτό σημαίνει ότι η Σπόρτινγκ Λισαβόνας θα προκριθεί απευθείας στη League Phase του Champions League, ενώ Μπόντο Γκλιμτ και Ολυμπιακός θα ανέβουν στον τρίτο προκριματικό γύρο.

Οι Πειραιώτες θα είναι στους ισχυρούς, ενώ στα playoffs στους ανίσχυρους.

Τρίτος προκριματικός γύρος

Ισχυροί

Λιόν 65.750
Μπόντο Γκλιμτ 64.000
Ολυμπιακός – 62.250
Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Φενέρμπαχτσε 57.750

Aνίσχυροι

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 48.000
Σπάρτα Πράγας – 38.250
Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Στουρμ Γκρατς 28.000
Ναϊμέχεν 13.585

Playoffs

Ισχυροί

Ζευγάρι που περιλαμβάνει τη Λιόν 65.750
Ζευγάρι που περιλαμβάνει τη Μπόντο Γκλιμτ 64.000

Ανίσχυροι

Ζευγάρι που περιλαμβάνει τον Ολυμπιακό – 62.250
Ζευγάρι που περιλαμβάνει τη Φενέρμπαχτσε 57.750

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
108
106
99
84
81
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo