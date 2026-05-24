Ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League: Οι πιθανοί αντίπαλοί του

Ευχάριστα ήταν τα νέα για τον Ολυμπιακό από την τελευταία αγωνιστική της Premier League, καθώς η Άστον Βίλα τερμάτισε στην τέταρτη θέση και έτσι οι Πειραιώτες κέρδισαν έναν γύρο στα προκριματικά του Champions League.

Το rebalancing του κατόχου του Europa League (σ..σ. Άστον Βίλα) ενεργοποιήθηκε κι αυτό σημαίνει ότι η Σπόρτινγκ Λισαβόνας θα προκριθεί απευθείας στη League Phase του Champions League, ενώ Μπόντο Γκλιμτ και Ολυμπιακός θα ανέβουν στον τρίτο προκριματικό γύρο.

Οι Πειραιώτες θα είναι στους ισχυρούς, ενώ στα playoffs στους ανίσχυρους.

Τρίτος προκριματικός γύρος

Ισχυροί

Λιόν 65.750

Μπόντο Γκλιμτ 64.000

Ολυμπιακός – 62.250

Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Φενέρμπαχτσε 57.750

Aνίσχυροι

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 48.000

Σπάρτα Πράγας – 38.250

Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Στουρμ Γκρατς 28.000

Ναϊμέχεν 13.585

Playoffs

Ισχυροί

Ζευγάρι που περιλαμβάνει τη Λιόν 65.750

Ζευγάρι που περιλαμβάνει τη Μπόντο Γκλιμτ 64.000

Ανίσχυροι

Ζευγάρι που περιλαμβάνει τον Ολυμπιακό – 62.250

Ζευγάρι που περιλαμβάνει τη Φενέρμπαχτσε 57.750