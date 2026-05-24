Ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League: Οι πιθανοί αντίπαλοί του

Ευχάριστα ήταν τα νέα για τον Ολυμπιακό από την τελευταία αγωνιστική της Premier League, καθώς η Άστον Βίλα τερμάτισε στην τέταρτη θέση και έτσι οι Πειραιώτες κέρδισαν έναν γύρο στα προκριματικά του Champions League.
Το rebalancing του κατόχου του Europa League (σ..σ. Άστον Βίλα) ενεργοποιήθηκε κι αυτό σημαίνει ότι η Σπόρτινγκ Λισαβόνας θα προκριθεί απευθείας στη League Phase του Champions League, ενώ Μπόντο Γκλιμτ και Ολυμπιακός θα ανέβουν στον τρίτο προκριματικό γύρο.
Οι Πειραιώτες θα είναι στους ισχυρούς, ενώ στα playoffs στους ανίσχυρους.
Τρίτος προκριματικός γύρος
Ισχυροί
Λιόν 65.750
Μπόντο Γκλιμτ 64.000
Ολυμπιακός – 62.250
Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Φενέρμπαχτσε 57.750
Aνίσχυροι
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 48.000
Σπάρτα Πράγας – 38.250
Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Στουρμ Γκρατς 28.000
Ναϊμέχεν 13.585
Playoffs
Ισχυροί
Ζευγάρι που περιλαμβάνει τη Λιόν 65.750
Ζευγάρι που περιλαμβάνει τη Μπόντο Γκλιμτ 64.000
Ανίσχυροι
Ζευγάρι που περιλαμβάνει τον Ολυμπιακό – 62.250
Ζευγάρι που περιλαμβάνει τη Φενέρμπαχτσε 57.750