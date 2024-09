Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με Αντάμ Ουνάς για δύο χρόνια

Θέμα ωρών φαίνεται ότι είναι η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Αντάμ Ουνάς στον Ολυμπιακό. Για συμφωνία για διετές συμβόλαιο κάνει λόγο ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο Ολυμπιακός δίνει συνέχεια στις μεταγραφές, με τον Ιταλό μεταγραφολόγο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, να αποκαλύπτει συμφωνία των Πειραιωτών με τον Αντάμ Ουνάς.

Οι δύο πλευρές τα βρήκαν για συμβόλαιο δύο ετών, με τον Αλγερινό εξτρέμ να έρχεται στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.

🔴⚪️🇬🇷 Olympiacos have agreed deal to sign former Napoli and Lille winger Adam Ounas as free agent, here we go!



Two year contract, valid until 2026. pic.twitter.com/ioAVhNBYBu