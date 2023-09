Μεγάλη μετεγγραφική κίνηση για τον Ολυμπιακό. Απέκτησε τον Ντάνιελ Ποντένσε από την Γουλβς και κάνει αγώνα δρόμου για να τον δηλώσει στην ευρωπαϊκή λίστα της UEFA. Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο επιβεβαίωσε την ολοκλήρωση της μετεγγραφής!



Μετεγγραφική “βόμβα” από τον Ολυμπιακό! Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στον “αέρα” του “bwinΣΠΟΡ FM 94,6”, οι Πειριώτες έφτασαν σε συμφωνία για την απόκτηση του Ντάνιελ Ποντένσε.

Ο Ολυμπιακός τα βρήκε σε όλα με τη Γουλβς και τον Πορτογάλος εξτρέμ κι έτσι ο Ντάνιελ Ποντένσε θα φορέσει ξανά την ερυθρόλευκη φανέλα! Η συμφωνία των δυο ομάδων αφορά το μονοετή δανεισμό του 27χρονου εξτρέμ, με οψιόν αγοράς.



Με τα “ερυθρόλευκα” ο Ποντένσε έκανε τις πιο παραγωγικές χρονιές της ποδοσφαιρικής του καριέρας. Στο διάστημα της παρουσίας του στη χώρα μας είχε 68 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με 13 γκολ και 14 ασίστ.

Ο Ολυμπιακός δίνει και μεγάλη «μάχη» με τον χρόνο, ώστε να ολοκληρώσει όλα τα διαδικαστικά θέματα και να προλάβει να δηλώσει τον Ποντένσε στην ευρωπαϊκή λίστα της UEFA.

Σύμφωνα με τον έγκυρο δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Ολυμπιακός υπέγραψε το συμβόλαιό του με τους ερυθρόλευκους και πρόλαβε να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας.

Olympiacos have just signed documents to sign Daniel Podence, here we go! Top signing from Wolves completed right now 🚨⚪️🔴🇵🇹 #Olympiacos



Podence has also signed the contract and will be registered for Europa League games. pic.twitter.com/pLODb3fUuj